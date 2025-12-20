Lívia Andrade curte dia de praia no Rio - Reprodução/Instagram

Lívia Andrade curte dia de praia no RioReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2025 21:20

Rio - Lívia Andrade, de 42 anos, aproveitou o sábado ensolarado (20) para curtir um dia de praia no Rio de Janeiro. Recém-anunciada como nova musa do Salgueiro , a apresentadora e modelo compartilhou nas redes sociais alguns cliques do momento de lazer à beira-mar.

Na publicação, Lívia aparece em uma sequência de fotos posando sorridente na areia, usando um biquíni marrom, óculos escuros e boné. Descontraída, ela brincou na legenda: “Salgando o corpo pq mais tarde temmmm…”, dando a entender que teria compromissos mais tarde, possivelmente ligados ao samba.

Nos comentários, os seguidores não economizaram elogios. “Papai Noel, me dê um corpo desse de Natal. Amém”, escreveu uma fã em tom de brincadeira. “Bora, Salgueiro, com Lívia Andrade”, comentou outra, celebrando a nova fase da musa. “Beleza e perfeição nota mil”, elogiou um terceiro, entre diversas mensagens exaltando a boa forma e o carisma da artista.