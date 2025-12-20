Vídeo de Renata Lo Prete em karaokê divertiu seguidores da jornalista - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 18:55

Rio - A apresentadora Renata Lo Prete participou da confraternização de fim de ano do Jornal da Globo, da TV Globo, e divertiu os colegas ao subir ao palco durante o karaokê da equipe. No repertório, a jornalista cantou "Renata", sucesso dos anos 2000 do cantor Latino.

“Karaokê de fim de ano, full exposure: Renatas e Renatos (somos 4, maior bancada do JG!) sobem ao palco pra homenagear a xará ingrata como se não houvesse amanhã. Não fomos expulsos e podemos provar”, brincou na legenda da publicação.

Fãs reagiram ao momento nos comentários. "Eu amo que a Renata Lo Prete sabe todas essas músicas. Ela é tão maravilhosa, queria ser amiga", disse uma seguidora. "Que energia boa!", comentou outro internauta.



Em fotos e vídeos, Renata aparece cercada por colegas de redação, cantando e rindo ao lado do grupo, em um clima bem diferente do ambiente formal do telejornal. A confraternização marcou o encerramento de mais um ano de trabalho da equipe do Jornal da Globo.

Em outro post, a apresentadora celebrou a união do time e o clima de parceria nos bastidores. “Celebrar mais uma temporada na trincheira ao lado dos guerreiros da madrugada, uma tropa valente e sol...”, escreveu.