Adriane Galisteu faz dancinha descontraída - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2025 17:19

Rio - Adriane Galisteu, 52 anos, compartilhou um momento divertido com os seguidores na tarde deste sábado (20). A apresentadora de "A Fazenda 17" surgiu de biquíni, cantando e dançando uma música que viralizou recentemente nas redes sociais.

“Na torre toda feliz”, escreveu a artista na legenda da publicação, em referência à letra da canção.

Intitulada “Sina de Ofélia”, a música não autorizada, criada por Inteligência Artificial, é uma versão em português da faixa “The Fate of Ophelia”, da cantora norte-americana Taylor Swift. A produção, gerada por fãs, simula vozes muito semelhantes às de Luísa Sonza e Dilsinho.

Nos comentários, fãs elogiaram a beleza e a energia da apresentadora. “Mulher, me empresta essa barriguinha, maravilhosa, linda demais”, escreveu uma seguidora. “Sua energia é MARAVILHOSA! Nunca deixe que te façam pensar ao contrário”, comentou outra. “É uma deusa maravilhosa, de corpo, de brilho e de alma”, disse uma terceira.