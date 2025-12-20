Juliette ficou fora das redes sociais durante o retiro espiritual - Reprodução / Instagram

Juliette ficou fora das redes sociais durante o retiro espiritualReprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 13:08

Rio – Juliette contou aos seguidores que retornou de um retiro espiritual após alguns dias afastada das redes sociais. Em uma sequência de stories, a ex-BBB falou sobre a experiência e explicou que prefere tratar o assunto de forma discreta.

“Foi maravilhoso, incrível. Eu não quero fazer disso um espetáculo, até porque quero que isso seja algo da pessoa física”, disse a cantora.A campeã do BBB 21 explicou que o retiro envolveu diversas atividades voltadas ao autoconhecimento, mas ressaltou que não pode revelar muitos detalhes: “Muita dinâmica, psicólogos, orientadores. Você passa o dia inteiro se trabalhando, olhando para as suas dores, seus traumas, seus propósitos”.Juliette também destacou que, apesar do nome, a experiência não tem ligação direta com religião. “Não tem nada de religião. Fala em Deus, mas cada pessoa tem o seu Deus”, afirmou.“Eu estou muito mais feliz, consciente, e foi muito bom esse tempo para me conectar”, contou.Após o relato, Juliette publicou um álbum de fotos no Instagram, reunindo imagens do local do retiro, registros atuais e fotos da infância. Na legenda, escreveu: “Parei um pouco e resolvi olhar de perto minhas dores e meus amores. Lembrei de cada pedacinho dessa história e de tudo o que formou essa mulher forte e corajosa, filha de um Deus lindo e reflexo desse amor. Quero ser leve, feliz e construir tudo o que há de mais bonito”.