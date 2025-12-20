Marina Ruy Barbosa solta a voz em karaokê com Pedro Sampaio - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 12:10 | Atualizado 20/12/2025 12:11

Rio - Marina Ruy Barbosa organizou uma confraternização com sua equipe e aproveitou para celebrar antecipadamente o aniversário do cantor Pedro Sampaio.

"E como eu sou a rainha do karaokê... Nada mais a minha cara impossível, né? Para fechar a noite do melhor jeito: aniversário antecipado desse talentoso amigo", comentou Marian ao publicar vídeos da noite especial.



Pedro, que completa 28 anos neste domingo (21), marcou presença na festa e mostrou seu talento no karaokê ao lado da atriz

