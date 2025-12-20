Marina Ruy Barbosa solta a voz em karaokê com Pedro SampaioReprodução / Instagram
Pedro, que completa 28 anos neste domingo (21), marcou presença na festa e mostrou seu talento no karaokê ao lado da atriz
Marina Ruy Barbosa solta a voz em festa com Pedro Sampaio
Atriz cantou em um karaokê ao lado do amigo
