Publicado 20/12/2025 12:03

Rio - "A Fazenda 17" acabou nesta quinta-feira (18), mas ainda é assunto entre os fãs. Nesta sexta-feira (19), na "Live dos Finalistas", apresentado por Lucas Selfie, Duda Wendling, vice-campeã, relembrou momentos que passou no reality e falou sobre os dois relacionamentos que teve dentro do confinamento.

Durante uma entrevista, Lucas questionou a atriz Duda sobre possíveis ciúmes envolvendo Matheus Martins e outras participantes do reality, como Maria. "Zero, gente, eu nunca senti nada pelo Matheus. Nada. Eu achava ele uma pessoa legal, a gente estava curtindo ali", respondeu Duda.



Ao ser questionada se realmente não sentia nenhum sentimento, a atriz reafirmou: "Zero sentimento. Gente, eu não consigo me envolver assim com as pessoas, não. Eu demoro".



O apresentador, então, quis saber sobre outro relacionamento de Duda no programa: "E com o Mesquita [Luiz Otávio Mesquita]?". Ela explicou que a situação era diferente: "É diferente, né? Pelo Mesquita, eu sinto alguma coisa".



Quando perguntada sobre o que sente pelo parceiro, Duda disse: "Não sei explicar direito, gente, mas ele me trata muito bem, como uma rainha. Isso ficou claro desde o começo". Ela completou que Mesquita tem sido um grande apoio dentro do programa: "Ele me deu vários conselhos que eu consegui absorver bastante. Ele é mais velho e me ensina muito… comecei a ter ainda mais admiração por ele".



Duda revelou que Mesquita ajudou a manter seu equilíbrio durante o reality e contou que os dois têm planos para o Natal: "A gente vai passar o Natal junto, ainda não sei onde. Ele está me acompanhando em tudo". A atriz ainda destacou que sua mãe apoia o relacionamento: "Ela gosta muito dele e apoia totalmente a gente".

