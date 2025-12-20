Laís Caldas faz segundo teste de gravidez para ter certeza - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 09:44

Rio - Laís Caldas usou as redes sociais na noite de sexta-feira (19) para dividir um momento especial com os seguidores. A ex-BBB publicou um vídeo no Instagram que mostra a reação de amigos ao saberem da gravidez do primeiro filho com o marido, Gustavo Marsengo.

Na legenda, Laís falou sobre a emoção de contar a novidade de perto. "Contar essa notícia para vocês foi inesquecível. Cada reação, cada abraço, cada lágrima… tudo ficou guardado no coração. Amamos muito vocês! E aos amigos que não contamos, saibam que o amor é o mesmo, perdoem a gente por não ter ligado antes, foi muita emoção para viver, sentir e absorver cada momento. Esse bebê já chegou cercado de amor", escreveu.

O vídeo começa com Laís relatando que refez o teste de gravidez para confirmar o resultado. “O dia que fiz o segundo teste de gravidez para confirmar, porque o primeiro eu tinha certeza que estava errado... SQN [só que não]”, disse. Na sequência, aparecem os amigos do casal, que reagiram com surpresa, lágrimas e abraços, celebrando a novidade com muita alegria.

