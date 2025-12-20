João Gomes - Divulgação

João Gomes Divulgação

Publicado 20/12/2025 05:00

Rio - Aos 23 anos, João Gomes vive um dos melhores momentos da carreira. Em 2025, o cantor ampliou horizontes com a gravação de um novo DVD no Rio de Janeiro, e foi eleito o artista do ano no Prêmio Multishow, além de vencer outras categorias do evento. Com raízes fincadas no sertão, o pernambucano transforma o sucesso em vitrine para a cultura nordestina. Prova disso, é a conquista do primeiro Grammy Latino ao lado de Jota.pê e Mestrinho com o projeto "Dominguinho".

"Eu já era fã dos dois, e a gente sempre falava que queria fazer algo que honrasse nossas origens. Quando começamos a cantar juntos, tudo encaixou. Parecia que a música já existia antes da gente se juntar. 'Dominguinho' é amor pela nossa cultura", afirma o cantor, que destaca a importância do troféu para a música nordestina.

"Representa que o mundo está olhando pra gente. Que nossa cultura não é pequena, não é regional - é universal. O Grammy não é meu, é do Nordeste inteiro. É do forró, do triângulo, da sanfona, dos mestres que vieram antes", destaca.

João também fala sobre o impacto do álbum acústico e a conexão com uma nova geração de ouvintes. "A juventude abraçou o projeto de um jeito bonito. Muita gente que só conhecia o piseiro começou a escutar forró raiz. Acho que a gente conseguiu criar uma ponte entre o antigo e o novo", diz ele, que sobe ao palco da Brava Arena Jockey, na Zona Sul, nesta sábado (20) e domingo (21), com ingressos esgotados, ao lado de Jota.pê e Mestrinho.

A gravação do DVD "Meu Piseiro Brasileiro", nos Arcos da Lapa, em outubro, trouxe um sentimento diferente para o cantor. "Foi como colocar minha história dentro da história do Brasil. Aquele lugar tem uma energia diferente, já viu tanta música, arte, luta...e eu estar ali, com meu forró e meu piseiro, foi emocionante demais. Senti que estava abrindo mais uma porta pro Nordeste ocupar os espaços que sempre mereceu".

O projeto representou mais um momento simbólico da carreira do pernambucano, reunindo grandes nomes da música brasileira no palco. "Cantar com Zeca Pagodinho é como sentar na mesa de um mestre pra aprender. E dividir palco com Ivete Sangalo é sentir a força de um furacão de luz. Eles me deixaram à vontade, me abraçaram como se eu fosse da família. Foi daqueles encontros que a gente leva para o resto da vida".

Além dos encontros com artistas de várias gerações ao longo de 2025, o pernambucano também se apresentou no "Navio Tempo Rei", que marca a despedida de Gilberto Gil. "Estar perto dele é aprender só de olhar. Cantar com Gil foi uma honra que eu nunca vou esquecer. Eu cresci ouvindo as músicas dele, e de repente estava ali, dividindo o microfone com aquele gigante. É coisa que o coração guarda e protege".



Com a chegada das festas de fim de ano, João Gomes também passa a integrar um dos rituais mais tradicionais da televisão brasileira: o especial de Roberto Carlos. O show do Rei vai ao ar no dia 23 de dezembro na TV Globo logo após a novela "Três Graças".

"Eu posso dizer que vai ser emocionante. Cantar com Roberto é um sonho de qualquer artista. A gente preparou algo simples, bonito e cheio de sentimento, do jeito que eu gosto. Vai ser um daqueles momentos que a gente guarda para mostrar pros filhos", deseja.

Depois do compromisso, o artista desacelera o ritmo para desfrutar das festividades com a mulher, Ary Mirelle, e os filhos, Jorge, de 1 ano e 11 meses, e Joaquim, de 3 meses. "Meu Natal é bem família. A gente gosta de estar junto, comer junto, agradecer. Com os meninos, tudo fica mais especial: montar a árvore, esperar Papai Noel, fazer bagunça na sala. O importante é estar perto e fazer memória bonita."

O nascimento do caçula, em setembro, trouxe novas perspectivas para além da música. "O Joaquim trouxe calma. Ele e Jorge trouxeram um amor que eu nem sabia que ainda cabia dentro de mim. Comecei a olhar mais pro amanhã, a pensar no que quero deixar para os meus meninos. É outra responsabilidade, mas também outra alegria", conta.

"Com o Jorge eu virei homem. Foi quando entendi o que é cuidar e construir uma família. Com o Joaquim eu amadureci ainda mais. Aprendi a ser mais paciente, mais presente. Hoje eu sei que o tempo com eles é o mais valioso que eu tenho", acrescenta.

João Gomes revela os desejos para 2026 tanto na vida pessoal quanto na carreira artística. "Quero saúde, quero paz e quero continuar crescendo sem perder a minha essência. Quero ver meus filhos crescendo fortes, quero escrever mais, cantar mais, levar a cultura nordestina pra onde Deus permitir. Se vier com verdade e com amor, já vai ser perfeito", idealiza.