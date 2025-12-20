Astrid Fontenelle e Zeca Camargo se divertem juntos durante férias na BahiaReprodução / Instagram
Nas fotos publicadas, Astrid aparece no mar ao lado do amigo, em clima descontraído. Ela também surge com o filho, Gabriel, de 17 anos, e com o marido, Fausto Franco. Um dos registros chama atenção pela diferença de altura entre mãe e filho. Astrid mede 1,64 m, enquanto o jovem tem quase 1,90 m.
Em entrevista anterior, a apresentadora comentou o assunto com bom humor. “Ele está naquele limbo que acabou o pediatra, mas ainda não tem um clínico geral. Ele é um garoto muito saudável, a gente tem um amigo médico na família, mas ele não tem questão nenhuma, então, a gente nunca mais mediu. [A última vez que mediu ele estava] Com 1,88, mas já passou. Eu acho que ele tem 1,90 m por aí”, disse Astrid em setembro de 2025.
O grupo também apareceu reunido em restaurante local e em passeios pelos pontos turísticos da região. Ao encerrar a postagem, Astrid escreveu: “Feliz 2026!”.
