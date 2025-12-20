Registros mostram William e George ao lado de voluntários durante a ação solidária - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 17:31

Rio - Mantendo uma tradição familiar, o príncipe William levou o filho mais velho, George, a uma instituição que atende pessoas em situação de rua, em Londres. A visita relembra um gesto feito pela princesa Diana, que apresentou o local ao filho há 32 anos.