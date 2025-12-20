Registros mostram William e George ao lado de voluntários durante a ação solidáriaReprodução / Instagram
“Apresentando o príncipe George à The Passage”, dizia a legenda de uma das publicações feitas no perfil oficial do herdeiro ao trono britânico.
Nos registros divulgados, pai e filho aparecem juntos ajudando nos preparativos da instituição.
“Orgulhosos de nos juntarmos a voluntários e funcionários da The Passage na preparação do almoço de Natal — este ano com mais um par de mãos ajudando”, escreveu William.
Em outro post, o perfil resgatou imagens da visita feita em 1993 por Diana e William ao mesmo local, além de um registro do livro de assinaturas com os nomes da princesa, do príncipe e, agora, de George.
“Natal na The Passage, 32 anos depois. Dezembro de 1993: Diana, Princesa de Gales, Príncipe William e os chefs da The Passage. Dezembro de 2025: Príncipe William, Príncipe George e a chef-chefe Claudette”, dizia a legenda.
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.