Rico Melquiades disse estar profundamente abalado com a situaçãoReprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 16:23

Rio – O influenciador Rico Melquiades revelou nas redes sociais que a tia, conhecida como Curica, foi vítima de uma tentativa de feminicídio cometida pelo companheiro. Segundo ele, a avó também foi agredida ao tentar defendê-la. O criador de conteúdo disse estar profundamente abalado com a situação.

“Minha tia a Curica sofreu hoje feminicídio pelo companheiro dela. Neste momento ela está na delegacia abalada. Até minha avó também apanhou porque foi tentar salvar minha tia”, escreveu em legenda publicada nos stories do Instagram. “Minha tia a Curica sofreu hoje feminicídio pelo companheiro dela. Neste momento ela está na delegacia abalada. Até minha avó também apanhou porque foi tentar salvar minha tia”, escreveu em legenda publicada nos stories do Instagram.

Em seguida, o ex-Fazenda esclareceu que a situação se tratava de uma tentativa de feminicídio, corrigindo a informação publicada anteriormente.

Rico compartilhou um vídeo em que a avó aparece e relata como sofreu a agressão: “Ele torceu meu braço".

O influenciador afirmou que decidiu não divulgar a imagem do agressor. “Não irei expor a foto dele aqui pq se eu fizer isso pela lei que temos no Brasil eu posso ser processado por ele”, explicou.

“Estou em desespero. Estou extremamente nervoso e chorando sem parar, por que no fundo eu sei que isso não vai dar em nada. Quando foi para bloquear meus bens e me expor para o Brasil inteiro, a resposta foi rápida, fria e implacável”, disse.

Abalado, ele seguiu relatando o impacto do episódio. “Isso me destruiu emocionalmente, me trouxe uma ansiedade sufocante. Choro sem parar porque dói saber que, diante de uma atitude tão grave, tudo muito provavelmente vai ficar impune. É angustiante perceber que quem sofre precisa se calar, enquanto quem causa o dano segue bem”, concluiu.