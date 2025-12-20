Carol Peixinho e Thiaguinho celebram três meses do filho BentoReprodução / Instagram
“A Tardezinha ganhou novo significado, novo ritmo e mais amor. Senhoras e senhores… essa é a Tardezinha do Bento”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.
No carrossel de fotos compartilhado no Instagram, Carol mostrou detalhes da decoração do mêsversário do bebê com cores e elementos que remetem ao evento de pagode comandado por Thiaguinho, além de registros ao lado de familiares.
A influenciadora também refletiu sobre as mudanças trazidas pela chegada do filho. “O Bento chegou e transformou tudo: o tempo, o amor, o jeito de sorrir, o jeito de viver. Num ano tão especial das nossas vidas, entendemos que nenhum palco é maior que o nosso lar, nenhum aplauso é mais bonito que o sorriso do nosso menino”, afirmou.
“Onde o show é diário, o coração está sempre cheio e a felicidade mora em nós. Sua família te ama, filhão!”, completou a esposa de Thiaguinho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.