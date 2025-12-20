Carol Peixinho e Thiaguinho celebram três meses do filho Bento - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 14:08

Rio – Carol Peixinho comemorou os três meses do filho Bento, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho, com uma celebração inspirada na “Tardezinha”, em referência ao projeto musical do pai.

“A Tardezinha ganhou novo significado, novo ritmo e mais amor. Senhoras e senhores… essa é a Tardezinha do Bento”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.No carrossel de fotos compartilhado no Instagram, Carol mostrou detalhes da decoração do mêsversário do bebê com cores e elementos que remetem ao evento de pagode comandado por Thiaguinho, além de registros ao lado de familiares.A influenciadora também refletiu sobre as mudanças trazidas pela chegada do filho. “O Bento chegou e transformou tudo: o tempo, o amor, o jeito de sorrir, o jeito de viver. Num ano tão especial das nossas vidas, entendemos que nenhum palco é maior que o nosso lar, nenhum aplauso é mais bonito que o sorriso do nosso menino”, afirmou.“Onde o show é diário, o coração está sempre cheio e a felicidade mora em nós. Sua família te ama, filhão!”, completou a esposa de Thiaguinho.