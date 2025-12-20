Carol Peixinho e Thiaguinho celebram três meses do filho BentoReprodução / Instagram

Rio – Carol Peixinho comemorou os três meses do filho Bento, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho, com uma celebração inspirada na “Tardezinha”, em referência ao projeto musical do pai.
“A Tardezinha ganhou novo significado, novo ritmo e mais amor. Senhoras e senhores… essa é a Tardezinha do Bento”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

No carrossel de fotos compartilhado no Instagram, Carol mostrou detalhes da decoração do mêsversário do bebê com cores e elementos que remetem ao evento de pagode comandado por Thiaguinho, além de registros ao lado de familiares.

A influenciadora também refletiu sobre as mudanças trazidas pela chegada do filho. “O Bento chegou e transformou tudo: o tempo, o amor, o jeito de sorrir, o jeito de viver. Num ano tão especial das nossas vidas, entendemos que nenhum palco é maior que o nosso lar, nenhum aplauso é mais bonito que o sorriso do nosso menino”, afirmou.

“Onde o show é diário, o coração está sempre cheio e a felicidade mora em nós. Sua família te ama, filhão!”, completou a esposa de Thiaguinho.