Camila Pitanga cai no samba na festa de encerramento de Dona de MimReprodução / Instagram

O Dia
Rio - O elenco de "Dona de Mim", novela das 19h, da TV Globo, se reuniu no Rio para comemorar o fim das gravações. A confraternização aconteceu na última sexta-feira (19) e contou com muita música e alegria.
fotogaleria
Clara Moneke e Giovanna Lancellotti na festa de encerramento de 'Dona de Mim' - Reprodução / Instagram
Camila Pitanga cai no samba na festa de encerramento de 'Dona de Mim' - Reprodução / Instagram

Camila Pitanga se destacou sambar ao lado das musas da escola de samba Beija-Flor, que trouxe sua bateria para animar a festa. Giovanna Lancellotti e Clara Moneke também participaram do evento e compartilharam momentos nos stories do Instagram.

A novela se despede do público no dia 9 de janeiro, encerrando uma trama marcada por histórias intensas.