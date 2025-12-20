Camila Pitanga cai no samba na festa de encerramento de Dona de Mim - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 12:52

Rio - O elenco de "Dona de Mim", novela das 19h, da TV Globo, se reuniu no Rio para comemorar o fim das gravações. A confraternização aconteceu na última sexta-feira (19) e contou com muita música e alegria.