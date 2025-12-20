Camila Pitanga cai no samba na festa de encerramento de Dona de MimReprodução / Instagram
Camila Pitanga se destacou sambar ao lado das musas da escola de samba Beija-Flor, que trouxe sua bateria para animar a festa. Giovanna Lancellotti e Clara Moneke também participaram do evento e compartilharam momentos nos stories do Instagram.
A novela se despede do público no dia 9 de janeiro, encerrando uma trama marcada por histórias intensas.
