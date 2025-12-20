Virginia Fonseca marca presença em jogo de Vini Jr na Espanha - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca marca presença em jogo de Vini Jr na EspanhaReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2025 18:47

Rio - Virginia Fonseca, 26 anos, usou as redes sociais para compartilhar a torcida pelo namorado, Vini Jr., jogador do Real Madrid. O time do atleta enfrenta o Sevilla neste sábado (20), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Em uma postagem no Instagram, a influenciadora exibiu o look escolhido para acompanhar a partida: uma camisa branca do clube combinada com um casaco cinza de pelinhos e calça no mesmo tom. “Hoje é dia de jogo”, escreveu Virginia na legenda.

A empresária recebeu diversos elogios dos seguidores nos comentários. “Cinza tá na sua paleta”, comentou uma fã. “Deslumbrante! Já tô ansiosa querendo os looks da Copa”, escreveu outra. “A primeira-dama tá servindo looks, meu amor”, disse um terceiro.