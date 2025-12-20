Virginia Fonseca marca presença em jogo de Vini Jr na EspanhaReprodução/Instagram
Virginia Fonseca marca presença em jogo de Vini Jr na Espanha
Influenciadora exibiu look escolhido e ganhou elogios nas redes sociais
Virginia Fonseca marca presença em jogo de Vini Jr na Espanha
Influenciadora exibiu look escolhido e ganhou elogios nas redes sociais
Príncipe William repete gesto de Diana e leva filho a ação solidária
Visita de George a instituição para pessoas em situação de rua relembra passagem da princesa ao local em 1993
De biquíni, Adriane Galisteu entra em trend e faz dancinha descontraída
Apresentadora se diverte ao som de música criada por Inteligência Artificial
'Aguardando os presentes’: Paolla Oliveira mostra decoração de Natal
Atriz mostra detalhes da árvore de Natal e se diverte com os enfeites
Rico Melquiades denuncia tentativa de feminicídio contra a tia
Influenciador compartilhou relatos nos stories e disse estar abalado com a situação
Alexandre Nero surge com barba e cabelos grisalhos e fãs brincam: 'Papai Noel'
'Por aqui tem nevado bastante', ironizou o ator nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.