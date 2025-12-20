Paolla Oliveira posa sorridente com sua árvore de NatalReprodução/Instagram
'Aguardando os presentes’: Paolla Oliveira mostra decoração de Natal
Atriz mostra detalhes da árvore de Natal e se diverte com os enfeites
Príncipe William repete gesto de Diana e leva filho a ação solidária
Visita de George a instituição para pessoas em situação de rua relembra passagem da princesa ao local em 1993
De biquíni, Adriane Galisteu entra em trend e faz dancinha descontraída
Apresentadora se diverte ao som de música criada por Inteligência Artificial
Rico Melquiades denuncia tentativa de feminicídio contra a tia
Influenciador compartilhou relatos nos stories e disse estar abalado com a situação
Alexandre Nero surge com barba e cabelos grisalhos e fãs brincam: 'Papai Noel'
'Por aqui tem nevado bastante', ironizou o ator nas redes sociais
Carol Peixinho celebra 3 meses do filho Bento com tema inspirado na Tardezinha
Decoração do mêsversário fez referência ao projeto musical de Thiaguinho
