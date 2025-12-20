Paolla Oliveira posa sorridente com sua árvore de Natal - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2025 16:33 | Atualizado 20/12/2025 17:40

Rio - Paolla Oliveira, 43 anos, usou as redes sociais neste sábado (20) para compartilhar a decoração natalina de sua casa. A musa posou sorridente em frente à árvore que acabou de montar.

“Árvore montada, aguardando os presentes”, brincou a atriz na legenda da publicação, que também exibe fotos dos cachorros ao lado da decoração.

O pinheiro, no estilo nevado, foi decorado com bolas brancas, vermelhas e douradas, além de alguns azevinhos na parte inferior. Ao lado da árvore, a atriz colocou uma rena e um Papai Noel todo vestido de branco.

Em um vídeo, Paolla surge brincando com uma amiga sobre a decoração. Segundo a atriz, ao comprar a rena, disseram que ela parecia um bode, enquanto a amiga comenta que o Papai Noel lembra o mago Merlin, profeta e conselheiro mais famoso do rei Artur nas lendas do folclore britânico.