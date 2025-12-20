Neymar no encerramento do ’Tardezinha’ ao lado da família - Reprodução/Lucas Ramos/Brazil News

Neymar no encerramento do ’Tardezinha’ ao lado da famíliaReprodução/Lucas Ramos/Brazil News

Publicado 20/12/2025 20:39

Rio - Neymar, de 33 anos, marcou presença no último show do projeto “Tardezinha”, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste sábado. O jogador aproveitou a noite em clima de celebração e reuniu a família para curtir o encerramento da turnê.

Além da companheira, Bruna Biancardi, e do filho, Davi Lucca, de 14 anos, o evento contou com a presença de outros familiares do craque. Neymar Pai esteve no local acompanhado da namorada, assim como a irmã do jogador, Rafaella Santos, e o cunhado, o atacante Gabigol, que também prestigiaram o show.

Durante o evento, a família posou sorridente para fotos e interagiu com os fotógrafos presentes.

Nas redes sociais, Neymar fez questão de registrar o momento e declarou seu carinho pelo cantor Thiaguinho. Os dois amigos apareceram juntos em uma foto segurando uma camisa temática do evento. “Te amo”, escreveu o jogador na legenda da publicação.