Bruna Marquezine é recepcionada em OrlandoReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2025 19:44

Rio - Bruna Marquezine, 30 anos, desembarcou em Orlando, na Flórida, neste sábado (20), para celebrar as festas de fim de ano ao lado da família. Em clima de natal, a atriz foi recebida com um banquete temático da Disney, que chamou atenção nas redes sociais.

Horas antes, Bruna atendeu fãs no aeroporto de Miami, onde foi vista acompanhada de Chihiro, a cadelinha que adotou durante o relacionamento com João Guilherme. A atriz posou para fotos e trocou algumas palavras com admiradores antes de seguir viagem para Orlando, cidade onde mantém uma residência há alguns anos.



Antes de embarcar para os Estados Unidos, Bruna passou alguns dias ao lado do cantor Shawn Mendes, que esteve no Brasil novamente para visitá-la. Os dois foram vistos juntos curtindo a praia no Rio de Janeiro e, posteriormente, embarcando para São Paulo, o que reacendeu comentários e especulações entre fãs sobre a proximidade do casal.