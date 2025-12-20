Marcelo Sangalo publica foto ao lado da mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2025 21:46

Rio - Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, compartilhou uma foto ao lado da mãe neste sábado (20) e encantou os seguidores. Na imagem, o jovem de 16 anos aparece com o rosto colado ao da cantora, o que rapidamente chamou a atenção dos fãs pela forte semelhança entre os dois.

Na legenda, Marcelo usou apenas um emoji de quebra-cabeça, dando a entender que mãe e filho se completam. O registro logo repercutiu nas redes sociais e rendeu uma enxurrada de comentários carinhosos. “A genética é boa, viu!”, escreveu um seguidor. “Presente e futuro”, comentou outro.“A gente também ama ela, Ivetinho”, brincou um terceiro.