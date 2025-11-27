Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady - Reprodução do Instagram

Publicado 27/11/2025 19:42

Rio - Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram nesta quinta-feira (27) o fim do casamento. A cantora e o nutricionista divulgaram um comunicado conjunto em que explicam que a escolha surgiu após conversas e reflexões sobre o futuro da família. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7.

No texto publicado nas redes sociais, Ivete e Daniel afirmam: “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos". No texto publicado nas redes sociais, Ivete e Daniel afirmam: “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos".

Ao final da mensagem, Ivete e Daniel pediram que o público respeite o momento e compreenderam que a prioridade é o bem-estar da família. Eles reiteraram que seguem unidos nos assuntos que envolvem os filhos e que esperam atravessar essa fase com tranquilidade.



Separação acontece 16 anos de união



O casal, que formava uma das famílias mais conhecidas do entretenimento brasileiro, já compartilhava momentos da rotina familiar nas redes sociais, sempre com foco na criação dos filhos. O comunicado reforça que, apesar do fim da relação conjugal, eles pretendem manter o cuidado e o compromisso com a criação de Marcelo, Marina e Helena.





