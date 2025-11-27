Valentina Francavilla exibiu antes e depois do emagrecimento - Reprodução/Instagram

Valentina Francavilla exibiu antes e depois do emagrecimento Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2025 19:46 | Atualizado 27/11/2025 20:37

Rio - Valentina Francavilla publicou uma montagem nas redes sociais mostrando o resultado do processo de emagrecimento. Nesta quinta-feira (27), a ex-assistente de palco do "Programa do Ratinho" eliminou mais de 40 kg em três meses com uso de um medicamento polêmico.

fotogaleria

"Fevereiro/Abril/Julho/Novembro. Nunca desista! Menos 45 kg, três meses de Moujaro e mantendo numa boa! Bora ? Pela sua saúde. Vem, me segue e se inspire!", escreveu na legenda.

Os seguidores da ex-assistente de palco do "Programa do Ratinho", do SBT, aprovaram a transformação. "Fico feliz de você ter conseguido reverter seu peso", afirmou uma internauta. "Parabéns, só quem passa sabe o quão é difícil chegar até até", disse outra. "Você está linda", declarou uma terceira.