Valentina Francavilla exibiu antes e depois do emagrecimento Reprodução/Instagram
Valentina Francavilla exibe mudança no corpo ao perder 45 kg
Ex-assistente do Ratinho compartilhou antes e depois do emagrecimento
Virginia leva as filhas para ensaio na Grande Rio
A influenciadora se prepara para ensaio exclusivo da bateria na quadra
Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam separação
A cantora e o nutricionista explicaram a decisão e pediram privacidade durante a transição familiar
Nora de Maíra Cardi rebate comentários e afirma que não recebe ajuda financeira da ex-BBB
Thuani Todeschini relatou que arca com as despesas da casa ao lado do marido, Lucas Cardi
Vicky Justus faz pedido inesperado em carta para Papai Noel
Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert aproveita tarde de brincadeiras durante passeio em shopping
João Guilherme explica guarda compartilhada dos cães com Bruna Marquezine após término
Ator comentou sobre a rotina de Haku e Chihiro
