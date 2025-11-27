Valentina Francavilla exibiu antes e depois do emagrecimento Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Valentina Francavilla publicou uma montagem nas redes sociais mostrando o resultado do processo de emagrecimento. Nesta quinta-feira (27), a ex-assistente de palco do "Programa do Ratinho" eliminou mais de 40 kg em três meses com uso de um medicamento polêmico. 
fotogaleria
Valentina Francavilla perdeu mais de 40 kg com medicamento polêmico - Reprodução/Instagram
Valentina Francavilla - Reprodução/Instagram
Valentina Francavilla exibiu antes e depois do emagrecimento - Reprodução/Instagram
"Fevereiro/Abril/Julho/Novembro. Nunca desista! Menos 45 kg, três meses de Moujaro e mantendo numa boa! Bora ? Pela sua saúde. Vem, me segue e se inspire!", escreveu na legenda. 
Os seguidores da ex-assistente de palco do "Programa do Ratinho", do SBT, aprovaram a transformação. "Fico feliz de você ter conseguido reverter seu peso", afirmou uma internauta. "Parabéns, só quem passa sabe o quão é difícil chegar até até", disse outra. "Você está linda", declarou uma terceira.