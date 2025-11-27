Nora de Maíra Cardi rebate comentários e afirma que não recebe ajuda financeira da ex-BBB - reprodução Instagram

Nora de Maíra Cardi rebate comentários e afirma que não recebe ajuda financeira da ex-BBB

Publicado 27/11/2025 19:33

Rio - A influenciadora Thuani Todeschini se pronunciou nas redes sociais após ver comentários sobre sua relação com Maíra Cardi, mãe de seu marido, Lucas Cardi, de 24 anos. Ela afirmou que não recebe apoio financeiro da ex-BBB e que mantém sua rotina com o trabalho próprio e o do companheiro. Thuani explicou que parcela todas as compras da casa que alugaram quando se casaram, em abril deste ano, incluindo a geladeira.



"A gente trabalha, eu e o Lucas, e, por incrível que pareça, a gente não tem ajuda. Muita gente acha que a minha sogra me ajuda, mas não. Se eu pedisse, acredito que ela ajudaria, mas quando a gente decidiu se casar, tinha consciência que a gente teria que pagar as próprias coisas", disse.



A influenciadora contou que paga aluguel e que a escolha do imóvel reflete sua realidade financeira. “Por isso a minha casa é simples. O apartamento não é meu, é alugado. É o que dá. Não sou rica. Já vi muita gente perguntando: ‘Nossa, mas a sogra é tão rica, por que eles moram nesse apartamento?’. Porque não sou rica, gente”, afirmou.



Ela também comentou sobre expectativas criadas em torno da família do marido. “Estou trabalhando para conquistar a minha vida. Falam: ‘Ah! Por que a Maíra não deu?’. Pergunta para a Maíra! Eu não sei. ‘Ah! Por que ela não dá casa para o filho?’. Porque o filho trabalha. Se ela sentir do coração dela, bom, a gente agradece”, reforçou.



Expectativas do público e pedidos de ajuda



Thuani afirmou que muitas pessoas imaginam que sua vida seja mais confortável do que realmente é, e que esse cenário gera cobranças e pedidos constantes de ajuda financeira. Segundo ela, essa percepção não condiz com sua realidade.



“As pessoas têm uma visão meio lúdica da minha vida como se ela fosse mil maravilhas... Entendo dos meus privilégios porque faço muitas viagens. Não são bancadas por mim porque eu não teria condições. São proporcionadas pela família do meu marido. Mas recebo diariamente pela internet mensagens de pessoas pedindo dinheiro para mim. Já me pediram iPhone, dinheiro para comprar geladeira, para pagar faculdade... Nem leio mais”, declarou.



Thuani encerrou o desabafo comentando que continua pagando itens do lar que comprou no início do casamento. “Mas isso é mais um desabafo para falar que ainda estou pagando a minha geladeira até hoje. Está parcelado no meu cartão e está pesado até hoje. Todo mês eu arranjo uma parcela diferente na minha vida. O Lucas fica louco”, disse.