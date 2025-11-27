Leticia Almeida espera a quarta filha - Reprodução/Instagram

Leticia Almeida espera a quarta filhaReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2025 17:17

Rio - Leticia Almeida, 28 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (27) para revelar o nome de sua quarta filha , fruto do relacionamento com Caio Brunocilla. A atriz contou que seguirá a tradição familiar de batizar as meninas com “Maria” como primeiro nome e a nova bebê se chamará Maria Cecília.

Mãe de Maria Madalena, Maria Teresa e Maria Olívia, Leticia publicou uma sequência de fotos que mostra a chegada de cada filha, acompanhada dos respectivos nomes, até revelar o da caçula na última imagem. “Minhas Marias”, escreveu ela na legenda, seguida de quatro emojis de coração rosa.

Nos comentários, seguidores celebraram a escolha do nome da nova integrante da família. “Ahhhh!!! Apaixonada por vocês. As Marias mais amadas desse Insta”, escreveu uma fã. “Eu amo tanto esse nome! Lindo, delicado, forte!”, elogiou outra. “Ameeeei o nome! Acompanhei todas as gestações e agora vou acompanhar mais uma”, comentou uma terceira.