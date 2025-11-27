Filho prematuro de Clara Maia e André Coelho recebe alta da UTI após 2 meses - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 16:12 | Atualizado 27/11/2025 16:15

Rio - O filho prematuro de Clara Maia e de André Coelho recebeu alta da UTI neonatal após dois meses de internação. O bebê, Theo, agora segue os cuidados em um quarto do hospital, marco celebrado pela influenciadora nas redes sociais.

Clara compartilhou a notícia nos stories do Instagram nesta quinta-feira (27) e contou que a emoção tomou conta do dia. "A UTIN acabou. Vamos para o quarto", escreveu ela, logo após deixar a unidade intensiva. Em outra publicação, a influenciadora abriu o coração: "Nem acredito, sério. Estou chegando em casa agora para arrumar a mala. A gente vai para o quarto. Graças a Deus".Na noite anterior (26), ela já havia atualizado os seguidores sobre a evolução clínica do filho. Theo nasceu com 27 semanas de gestação, durante uma gravidez gemelar, e enfrentou desafios desde o parto de emergência. Segundo Clara, o bebê deixou a UTI com avanços importantes no quadro de saúde, incluindo o ganho de peso: de pouco mais de 600 gramas para mais de 2 quilos, resultado de uma trajetória considerada por ela uma "vitória diária".A prematuridade foi causada pela Síndrome da Transfusão Feto-Fetal, condição rara que afeta gestações de gêmeos idênticos e provoca desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre os bebês. No parto, Túlio, irmão de Theo, teve o coração sobrecarregado e morreu durante o procedimento. Desde então, a influenciadora também dedica homenagens ao filho, que considera uma "força extra" na recuperação do pequeno.Em mensagem publicada no podcast e nas redes, Clara explicou a escolha do nome e escreveu aspas carregadas de fé: "Theo, seu nome de origem grega que significa Deus ou presente de Deus, que é exatamente o que você é! Forte e corajoso, seu testemunho é lindo e sua missão inimaginável. Você já é vencedor e tem um anjo da guarda especial soprando vida em você, nosso Túlio. Sua vida vai ser linda, sua família está ansiosa pra viver ela com você! Estamos quase lá, Deus não faz milagre pela metade. Deus não faz milagre pela metade."Nos últimos dias, Clara levou os filhos mais velhos, os gêmeos João e José, para conhecerem o irmão caçula no hospital. A visita aconteceu quando Theo completou 60 dias de vida, momento que ela descreveu como "inesquecível e cheio de amor".A influenciadora não detalhou previsão de alta hospitalar definitiva, mas disse que o novo passo representa uma conquista importante. "Esse é o tipo de dia que dá um respiro no coração", afirmou em publicação, antes de agradecer o apoio recebido.