Leandra Leal - Reprodução Instagram

Publicado 27/11/2025 15:10

Rio - Leandra Leal contou que sua história começa em uma parceria construída pela amizade entre Ângela Leal e Júlio Brás. A atriz explicou que cresceu observando um modelo familiar que fugia das estruturas convencionais e que isso influenciou sua forma de compreender vínculos e pertencimento.

"Minha referência de família, é formada pelas pessoas com quem você escolhe atravessar a vida", afirmou ao conversar com a psicanalista Vera Iaconelli.

Leandra relatou que os pais decidiram ter um filho juntos, apesar de não viverem um relacionamento amoroso. O acordo nasceu de uma conexão sólida, que definia a convivência da família. "Meu pai e minha mãe não tinham um relacionamento amoroso. Eles eram melhores amigos. Quando meu pai morreu, minha mãe ficou viúva dessa parceria, de criar junto uma pessoa, mas também dessa amizade. Era o melhor amigo dela”, lembrou.

A morte de Júlio Brás, quando ela tinha 13 anos, atravessou sua formação e reforçou o papel da mãe em sua construção pessoal.

A influência desse modelo na vida adulta

A atriz explicou que a dinâmica entre Ângela e Júlio, somada ao fato de o pai ser gay, ampliou seu olhar sobre composição familiar. Mesmo assim, ela seguiu um caminho diferente quando formou seus laços. "Minha mãe é uma mulher super independente e queria ter um filho, queria esse projeto. Meu pai era gay, então era outro formato de família. Eu, em oposição a isso, criei um formato de família bem careta".

Leandra Leal contou que mantém proximidade com seus ex-companheiros e que enxerga essa rede como uma continuação dos valores que testemunhou na infância. "São meus amigos até hoje, bem próximos. É uma rede. Eu vi isso na minha mãe, de você ter uma relação muito maneira. Eu consegui estabelecer relações positivas com meus ex-companheiros”, afirmou.