Rafa Kalimann e NattanzinhoReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 13:06

Rio - Na reta final da gravidez, Rafa Kalimann, de 32 anos, compartilhou novas fotos do chá de bebê da primeira filha, Zuza, no Instagram, nesta quinta-feira (27). A bebê é fruto do relacionamento da influenciadora digital com o cantor Nattan. A celebração aconteceu na casa do casal, em São Paulo, e reuniu amigos e familiares dos dois.

"Que tarde! Fiquei muito pensativa se faria um chá de bebê, mas vi que precisava unir nossos amigos, família, pessoas que estão acompanhando muito de pertinho esse momento nosso. Decidi fazer algo bem intimista, só para gente, em casa. Para trocar energia e carinho. E foi exatamente assim! Estou encantada!", escreveu na legenda.

A decoração foi repleta de flores nas cores rosa, verde, amarelo e branco. Na mesma paleta, tinha o bolo e os guardanapos com as iniciais do nome da bebê. Os convidados receberam, de lembrança, um buquê de flores. Entre os famosos que compareceram, estavam a apresentadora Tati Machado e o marido, Bruno Monteiro.

Vale lembrar que a escolha do nome Zuza é em homenagem à avó de Nattan que faleceu no início do ano.

Assista ao vídeo que mostra a decoração do evento: