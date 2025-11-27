Kayky Brito revelou que não usava capacete quando caiu de bicicleta - Reprodução/Instagram

Kayky Brito revelou que não usava capacete quando caiu de bicicleta Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2025 23:04

Rio - Kayky Brito atualizou o estado de saúde após sofrer um acidente de bicicleta e levar pontos na cabeça . O ator contou nesta quinta-feira (27) que estava sem capacete quando caiu e aproveitou para agradecer as mensagens de preocupação.

"Oi, passando aqui para demonstrar minha gratidão, eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo: 'Espero que esteja bem'. Algumas pessoas dizendo: 'Use capacete'. Eu fui uma vida usando capacete, eu uso capacete, mas, dessa vez, eu não usei, aconteceu o que aconteceu, eu levei alguns pontos na cabeça", disse nos Stories.

O irmão de Sthefany Brito reconheceu que situações inesperadas pode acontecer e que essa foi uma delas. "Nunca caio de bicicleta, mas a rua proporciona isso, destrezas e emoções, e eu passei por isso mais uma vez. Estou bem, estou vivo. Obrigado pelo carinho e apoio de todos, um beijo e gratidão", concluiu.