Kayky Brito sofre acidente de bicicleta - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 21:47

Rio - Kayky Brito, 37 anos, sofreu um acidente de bicicleta e precisou levar alguns pontos na cabeça na tarde desta quarta-feira (26). O ator tranquilizou os seguidores e contou que já está se recuperando em casa.

Nos stories do Instagram, ele publicou uma sequência de fotos com a cabeça enfaixada no hospital e relatou o ocorrido. “Hoje um buraco me fez cair da bicicleta. Fiquei mais remendado do que já sou/estou na chamada vida”, brincou.

Kayky mostrou os pontos que recebeu e posou ao lado da médica que o atendeu. “Mais uma vez protegido por Deus e pelos médicos”, disse. Em seguida, garantiu aos fãs: “Passo bem. Hoje já durmo em casa. Nem ia postar esse incidente, mas vocês são minha família”.

O acidente acontece dois anos após o grave atropelamento que o ator sofreu no Rio de Janeiro , enquanto atravessava uma avenida para chegar ao seu carro. Na época, ele precisou passar por cirurgias, ficou na UTI e chegou a respirar com ajuda de ventilação mecânica.