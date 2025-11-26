Franciny Ehlke é abordada pela polícia em Dubai - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 21:11

Rio - Franciny Ehlke, 26 anos, compartilhou nos stories do Instagram uma situação inesperada que viveu no aeroporto de Dubai, onde está fazendo uma conexão nesta quarta-feira (26). A influenciadora contou que, após dar um selinho no marido, o empresário Tony Maleh, 36, o casal foi imediatamente abordado por policiais.

“Fomos pegar minha mala, pegamos, e eu dei um selinho no momô. Gente, para quê? Assim que dei esse beijo, o policial veio e começou a falar para o Tony: ‘Onde você pensa que está? Está demonstrando amor em público’. Aí eu fiquei: ‘Não pode beijar aqui?’”, relatou.

O casal foi levado a uma sala e submetido a um interrogatório. “Mil perguntas, raio-x na mala, perguntando o que estávamos trazendo, de onde somos, quem a gente pensa que é. Ele exagerou muito”, afirmou. “Disse que a gente estava se agarrando em público, sendo que foi só um selinho. Tudo bem, não pode, desculpa. E mesmo pedindo desculpa e dizendo que não ia repetir, ele continuava com o discurso.”

Franciny explicou que, em determinado momento, um segundo policial se aproximou e interveio na situação. Logo depois, o primeiro agente mudou de postura e passou a agir de forma mais cordial. “Ele percebeu que exagerou, pediu desculpa e ofereceu ajuda. Eu até falei: ‘É o mesmo cara que brigou com a gente?’. Depois, ficou super simpático. Fui até pesquisar no ChatGPT e, segundo o chat, está tudo bem dar um selinho — mas agora estou com gatilhos”, brincou.

Ao chegar ao hotel do aeroporto, a influenciadora ainda passou por outro imprevisto. “Para completar a minha raiva, no hotel aqui do aeroporto só tinha duas camas de solteiro. Será que estamos sendo barrados de nos amar? Não pode amar em público, não pode amar no quarto… não pode nada”, disse, antes de ser interrompida pelo marido, que questionou há quanto tempo ela estava reclamando da situação.