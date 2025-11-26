Rosalía vem ao Rio no próximo domingo (30)Reprodução/Instagram
Rosalía vem ao Rio para evento especial de 'Lux', seu novo disco
Cantora receberá fãs para uma audição no próximo domingo (30)
Rosalía vem ao Rio para evento especial de 'Lux', seu novo disco
Cantora receberá fãs para uma audição no próximo domingo (30)
Márcia Sensitiva diz que Neymar 'está amarradão' e pede exorcismo para o jogador
Sensitiva detalhou o motivo das quedas e lesões do atleta
Mariana Goldfarb é criticada por foto de topless e rebate internauta
'Quero ser plenamente quem eu sou', afirmou a nutricionista
Títi Gagliasso recebe convite especial para assistir show no Rock in Rio
A filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vai acompanhar apresentação do Stray Kids diretamente da primeira fila
MC Carol relata gastos com plásticas e faz alerta sobre independência financeira
Cantora explicou por que investiu no corpo apenas após garantir patrimônio e falou sobre padrões impostos às mulheres
Ana Castela lança boneca oficial inspirada em seu visual
Miniatura da cantora é lançada com preço de R$ 274,90
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.