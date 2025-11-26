Rosalía vem ao Rio no próximo domingo (30) - Reprodução/Instagram

Rosalía vem ao Rio no próximo domingo (30)Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 19:55

Rio - Rosalía, 33 anos, marcou uma audição especial no Rio de Janeiro para divulgar seu novo disco, Lux, lançado no último dia 7. O evento, voltado para convidados e fãs, acontecerá no domingo (30) e ainda não teve o local confirmado.

Alguns admiradores poderão ser selecionados para participar da celebração ao lado da artista espanhola. Para isso, precisam preencher um formulário no site da Sony Music e responder à pergunta: “O que você perguntaria para Rosalía sobre Lux?”. Segundo a página, não haverá performance da cantora, mas os convidados poderão ouvir o álbum e comentar as faixas junto com ela.

A última passagem de Rosalía pelo Brasil foi em 2023, quando se apresentou no Lollapalooza, em São Paulo.