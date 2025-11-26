Ana Castela lança sua versão em miniaturaReprodução/Instagram

Rio - Ana Castela, 22 anos, revelou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (26), o lançamento de sua própria boneca. O brinquedo, inspirado no visual característico da boiadeira, chega ao mercado por R$ 274,90.
A miniatura reproduz o estilo marcante da cantora, com um look totalmente rosa e acessórios da mesma cor: um chaveiro em formato de bota, uma cartela de tatuagens e o tradicional chapéu que Ana costuma usar nos shows.
“Tenho uma novidade incrível para vocês. A minha boneca tão esperada chegou. Imagina ter uma boneca da Ana Castela juntinho com você”, anunciou a artista no vídeo.
Ana compartilhou um comunicado revelando a emoção de ver o projeto ganhar vida: “Ver minha própria boneca ganhar vida é uma emoção enorme! Fico muito feliz em saber que as crianças vão poder brincar, cantar e criar histórias junto comigo. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, do chapéu às botas, para que a boneca tivesse a minha cara e levasse um pedacinho do meu mundo para a casa de cada fã. Espero que ela inspire muitas crianças a sonharem alto e acreditarem no seu próprio brilho”, disse em comunicado.
