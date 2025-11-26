Maíra Cardi, Sophia, Thiago Nigro e EloáhReprodução / Instagram
Maíra comentou que, apesar de gostar de celebrar a vida da filha mês a mês, não via necessidade de organizar festas tradicionais para uma recém-nascida. Inicialmente, ela decidiu que não faria nenhuma comemoração.
Após discutir o tema com a equipe, Maíra chegou a outra conclusão: as festas acontecerão em creches que precisam de apoio para continuar funcionando. A influenciadora garantiu que manterá a iniciativa até que Eloáh complete um ano.
“Minha filha é muito abençoada, eu sou muito grata e graças a Deus a minha filha tem tudo que ela pode e não pode. [...] E o que a gente pensou? Por que não abençoar a vida de outras crianças, uma vez que a gente já é tão abençoado?”, disse.
A proposta é selecionar um buffet, escolher uma creche e promover uma grande comemoração para as crianças. Segundo Maíra, o objetivo é permitir que todas participem da celebração e vivenciem um momento de alegria. "A Eloáh está dando de presente para as crianças comemorarem, celebrarem a vida, porque nada mais justo do que as crianças celebrarem", explicou.
