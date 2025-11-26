Maíra Cardi, Sophia, Thiago Nigro e Eloáh - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi, Sophia, Thiago Nigro e EloáhReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2025 22:01 | Atualizado 26/11/2025 22:02

Rio - Maíra Cardi decidiu transformar os mêsversários de Eloáh, sua filha com Thiago Nigro, em um calendário de festas solidárias. A influenciadora afirmou que deseja usar as comemorações para levar alegria a crianças que vivem em situações de vulnerabilidade.

A empresária contou que se sente grata pela saúde de Eloáh, que passou um período na UTI após o nascimento. “Essa é uma maneira da gente agradecer a Deus a tudo que a gente tem e a Eloáh comemorar, porque depois, no futuro, ela vai saber que todo mêsversário dela, ela fez muitas crianças felizes”, afirmou.



Maíra comentou que, apesar de gostar de celebrar a vida da filha mês a mês, não via necessidade de organizar festas tradicionais para uma recém-nascida. Inicialmente, ela decidiu que não faria nenhuma comemoração.

Equipe propõe novo formato e cria ação mensal



Após discutir o tema com a equipe, Maíra chegou a outra conclusão: as festas acontecerão em creches que precisam de apoio para continuar funcionando. A influenciadora garantiu que manterá a iniciativa até que Eloáh complete um ano.



“Minha filha é muito abençoada, eu sou muito grata e graças a Deus a minha filha tem tudo que ela pode e não pode. [...] E o que a gente pensou? Por que não abençoar a vida de outras crianças, uma vez que a gente já é tão abençoado?”, disse.



A proposta é selecionar um buffet, escolher uma creche e promover uma grande comemoração para as crianças. Segundo Maíra, o objetivo é permitir que todas participem da celebração e vivenciem um momento de alegria. "A Eloáh está dando de presente para as crianças comemorarem, celebrarem a vida, porque nada mais justo do que as crianças celebrarem", explicou.