Pocah relatou que foi insultada por um policial

Rio - Pocah enfrentou um momento desagradável nesta quarta-feira (26) durante um passeio pelas ruas do Rio de Janeiro. A cantora gravou quando foi chamada de "baranga" por um homem e percebeu que a voz vinha de dentro da viatura da Polícia Civil. 
fotogaleria
Pocah - Reprodução/Instagram
Pocah gravou e publicou nas redes sociais momento em que ofendida - Reprodução/Instagram
Pocah - Reprodução/Instagram
Pocah relatou que foi insultada por um policial - Reprodução/Instagram
Ela comentava sobre um ensaio e ouviu o insulto. "Gente, a polícia me chamou de baranga. O carro da polícia me chamou de baranga, gente, como explicar o Brasil? Um policial me chamou de baranga e eu gravei, que loucura!", afirmou. 
A artista comentou o fato de ter sido ofendida por um agente que deveria cuidar da população. "Eu não gosto de generalizar, mas muito triste ver quem era pra proteger vir atacar gratuitamente uma mulher que não fez absolutamente nada. Depois vão falar que é mimimi. Que vergonha", escreveu Pocah. 