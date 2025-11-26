Pocah relatou que foi insultada por um policial Reprodução/Instagram
Pocah grava momento em que é chamada de 'baranga' por policial.— Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2025
Crédito: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/frF8rgcYOx
Vídeo! Pocah grava momento em que é chamada de 'baranga' por policial
Cantora desabafou nas redes sociais após a ofensa
