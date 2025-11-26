Mariana Goldfarb rebateu críticas após publicar foto de topless - Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb rebateu críticas após publicar foto de topless Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 19:08

Rio - Mariana Goldfarb se manifestou sobre os comentários negativos que recebeu no Instagram após compartilhar imagens de topless, nesta quarta-feira (26). A nutricionista contou que um internauta afirmou que as fotos não eram coisa de "mulher direita".

fotogaleria

"E eu lá quero ser considerada uma mulher direita? Olha bem para a minha cara. Eu sou muito mais uma mulher que está confortável com o próprio corpo do que sonsa. Quando a pessoa de fato acredita, é uma coisa. Mas, quando ela é sonsa, me incomodada. Eu tô cansada de ouvir como eu devo aparentar externamente para ser uma mulher de valor. Essa palavra está muito distorcida", disse ela.

A ex-mulher de Cauã Reymond contou que não se preocupa em agradar quem espera que ela aparente ser da forma que os outros querem. "Eu não tenho tempo de vida, porque a vida é muito curta, para isso. Eu quero ser plenamente quem eu sou", concluiu.