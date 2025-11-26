Mariana Goldfarb rebateu críticas após publicar foto de topless Reprodução/Instagram
Mariana Goldfarb é criticada por foto de topless e rebate internauta
'Quero ser plenamente quem eu sou', afirmou a nutricionista
Mariana Goldfarb é criticada por foto de topless e rebate internauta
'Quero ser plenamente quem eu sou', afirmou a nutricionista
Títi Gagliasso recebe convite especial para assistir show no Rock in Rio
A filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vai acompanhar apresentação do Stray Kids diretamente da primeira fila
MC Carol relata gastos com plásticas e faz alerta sobre independência financeira
Cantora explicou por que investiu no corpo apenas após garantir patrimônio e falou sobre padrões impostos às mulheres
Ana Castela lança boneca oficial inspirada em seu visual
Miniatura da cantora é lançada com preço de R$ 274,90
Revista 'Variety' aposta em favoritismo de Wagner Moura no Globo de Ouro
Ator é o protagonista do filme 'O Agente Secreto'
Ary Mirelle mostra evolução do corpo dois meses após parto
Influencer explicou planos para perder peso, comentou marcas da gestação e reforçou que encara a transformação com tranquilidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.