’Variety’ aposta em Wagner Moura como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A revista Variety divulgou uma lista das previsões para o Globo de Ouro 2026 e apontou Wagner Moura como favorito para vencer a categoria de Melhor Ator em Drama pelo trabalho em "O Agente Secreto". O veículo norte-americano acertou a vitória de Fernanda Torres com "Ainda Estou Aqui". 
fotogaleria
Wagner Moura é o protagonista do longa-metragem 'O Agente Secreto' - Reprodução/Instagram
Pôster oficial do filme 'O Agente Secreto' - Divulgação
Wagner Moura em cena do filme 'O Agente Secreto', ambientado em Recife, em 1977 - Divulgação
'Variety' aposta em Wagner Moura como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro - Reprodução/Instagram
"Uma trama secundária interessante vem do brasileiro Wagner Moura no thriller 'O Agente Secreto'. O astro de 'Narcos' pode seguir os passos de Fernanda Torres, revelação do ano passado, que ganhou por 'Ainda Estou Aqui' e depois conquistou uma indicação surpresa ao Oscar", diz o texto. 
Segundo a Variety, o ator brasileiro disputará o prêmio contra Joel Edgerton de "Sonhos de Trem", Collin Farrell de "Balada de um Jogador", Oscar Isaac de "Frankestein", Dwayne Johnson de "Coração de Lutador" e Michael B. Jordan de "Pecadores".
O anúncio dos indicados ao Globo de Ouro 2026 será realizado em 8 de dezembro. Já a cerimônia de premiação acontece no dia 11 de janeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos.