’Variety’ aposta em Wagner Moura como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro - Reprodução/Instagram

’Variety’ aposta em Wagner Moura como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 18:03

Rio - A revista Variety divulgou uma lista das previsões para o Globo de Ouro 2026 e apontou Wagner Moura como favorito para vencer a categoria de Melhor Ator em Drama pelo trabalho em "O Agente Secreto". O veículo norte-americano acertou a vitória de Fernanda Torres com "Ainda Estou Aqui".

fotogaleria

"Uma trama secundária interessante vem do brasileiro Wagner Moura no thriller 'O Agente Secreto'. O astro de 'Narcos' pode seguir os passos de Fernanda Torres, revelação do ano passado, que ganhou por 'Ainda Estou Aqui' e depois conquistou uma indicação surpresa ao Oscar", diz o texto.

Segundo a Variety, o ator brasileiro disputará o prêmio contra Joel Edgerton de "Sonhos de Trem", Collin Farrell de "Balada de um Jogador", Oscar Isaac de "Frankestein", Dwayne Johnson de "Coração de Lutador" e Michael B. Jordan de "Pecadores".

O anúncio dos indicados ao Globo de Ouro 2026 será realizado em 8 de dezembro. Já a cerimônia de premiação acontece no dia 11 de janeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos.