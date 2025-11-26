Flora Gil e Gilberto Gil - Reprodução / Instagram

Flora Gil e Gilberto GilReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2025 16:36

Rio - Flora Gil relatou como conheceu Gilberto Gil e como a relação começou há mais de quatro décadas. A empresária estava em Salvador depois de ganhar uma viagem da loja onde trabalhava como gerente em São Paulo. Ela disse que tudo aconteceu na saída de um show, quando o cantor ofereceu uma carona.



"Eu conheci ele na saída de um show. Ele estava saindo de um circo, o Politeama, era um show da Baby [do Brasil] com os Novos Baianos. Aquela coisa de verão na Bahia. Ele estava saindo de carro e a gente não conhecia nada. Pensamos: 'como vamos sair daqui?' O Gil parou o carro", contou.



Durante sua participação do podcast "MenoTalks", a empresária lembrou que Regina Casé e Nara Gil, filha do músico, também estavam no carro. O grupo convidou a jovem para ir à praia no dia seguinte, e o romance começou ali.

A mudança para o Rio e o início da vida em comum



Flora lembrou que permaneceu alguns dias na Bahia após o encontro. "Assim a gente foi ficando na Bahia mais uns dez dias, eu não queria voltar. Era outra coisa (...) depois, eu voltei para São Paulo, trabalhei um pouco, mas logo comecei a namorar o Gil e fui para o Rio de Janeiro", disse ela.



A empresária contou que se aproximou dos bastidores da música logo no início da relação e buscou entender o universo dos direitos autorais. "Fui aos poucos e comecei a ter um entendimento nessa área, mais executiva. Fui aprendendo com o dia a dia, pagamentos... a virada de chave foi a vida", explicou.



Ela também recordou a diferença de idade entre os dois. "Ele é 18 anos mais velho. Eu tinha 18 e ele 36 quando eu comecei a namorar. Eu casei com 19 e fomos morar juntos. Eu tive filho depois de seis, quando nasceu o Bem. A vida veio. São 45 anos."



Rotina familiar e trabalho ao lado do músico



Flora destacou como equilibra a vida pessoal e profissional na parceria com Gil, inclusive administrando decisões da carreira do cantor.



"A palavra final eu dou, mas eu sempre bato com ele. Nunca tive atrito, porque tenho alguém entre eu e ele. Agora, quem faz essa ponte é a Maria Gil, irmã da Preta. Ela é muito competente. Minha irmã também trabalha comigo, vira meio família. Eu não troco de funcionária, quem trabalha em casa está lá há 30 anos, a arrumadeira, minha secretária. Não é rotatividade", afirmou.



A empresária falou sobre a convivência com os cinco filhos que Gil já tinha antes do casamento deles. Segundo ela, o início exigiu adaptações.



"Foi mais fácil com as mais velhas, porque o Gil não estava mais casada com as mães deles. Eu não era a mulher que estava interrompendo nada. Com o Pedro, Maria e Pedro foi diferente. Eu era a pessoa que estava 'atrapalhando', desestruturando. O Gil estava se separando. Eu fiquei esperando acontecer alguma coisa. Era a namorada do Gil de São Paulo, 18 anos, era muito espontâneo. A Preta logo ficou comigo, apegada. Final de semana ela ficava lá em casa. Ela tinha 5, 6 anos".



Flora ressaltou que, apesar das dificuldades, nunca enfrentou conflitos familiares. "Nunca existiu brigas. Até hoje não teve, teve momentos muito difíceis. A morte do Pedro [em um acidente], a doença do Gil e a morte da Preta. Tá bom de coisa ruim", lamentou.



Gilberto Gil era pai de Nara e Marília, do casamento com Belina de Aguiar; e Pedro, Maria e Preta, do relacionamento com Sandra Gadêlha. Com Flora, o cantor teve outros três filhos: Bem, Bela e José.



