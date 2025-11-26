Priscila Castello Branco e Fábio PorchatBrazil News / Roberto Filho

O Dia
 Rio - Um time de famosos prestigiou a pré-estreia do filme "Mãe Fora da Caixa", protagonizado por Miá Mello e Danton Mello, em um shopping da Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (25). O apresentador Fábio Porchat foi uma das celebridades que marcou presença no local. Ele estava acompanhado da namorada, Priscilla Castelo Branco. 
Bela Bruno - Brazil News / Roberto Filho
Jeniffer Setti e Malu Valle - Brazil News / Roberto Filho
Hannah Zeitoune - Brazil News / Roberto Filho
Guilherme Albuquerque, Danton Mello, Manuh Fontes (diretora), Mia? Mello, Malu Vall, Bela Bruno, Gahbi e Ester Dias - Brazil News / Roberto Filho
Guilherme Albuquerque - Brazil News / Roberto Filho
Gahbi - Brazil News / Roberto Filho
Fla?via Reis e Malu Valle - Brazil News / Roberto Filho
Fa?bio Porchat e Malu Valle - Brazil News / Roberto Filho
Ester Dias - Brazil News / Roberto Filho
Duda Batsow - Brazil News / Roberto Filho
Danton Mello, Manuh Fontes (diretora) e Mia? Mello - Brazil News / Roberto Filho
Danton Mello e Xando Grac?a - Brazil News / Roberto Filho
Danton Mello e Mia? Mello - Brazil News / Roberto Filho
Yohama Eshima - Brazil News / Roberto Filho
Wagner Cavalcante - Brazil News / Roberto Filho
Priscila Castello Branco e Fábio Porchat - Brazil News / Roberto Filho
Narjara Turetta - Brazil News / Roberto Filho
Mia? Mello e Valentina Herszage - Brazil News / Roberto Filho
Mia? Mello e Fa?bio Porchat - Brazil News / Roberto Filho
Manuh Fontes (diretora), seu marido Felipe Joffily e sua filha Mel Joffily - Brazil News / Roberto Filho
Manuh Fontes (diretora) e Thais Vilarinho (autora do livro 'Ma?e Fora da Caixa') - Brazil News / Roberto Filho
Maiara Queiroz - Brazil News / Roberto Filho
Luana Tanaka - Brazil News / Roberto Filho
Luana Martau e Ricco Viana - Brazil News / Roberto Filho
Karla Teno?rio e a filha Flor - Brazil News / Roberto Filho
Outras estrelas como Flavia Reis, Mallu Vale, Valentina Herszage, Yohama Eshima e Jeniffer Setti também assistiram ao filme em primeira mão. 
Com humor e leveza, "Mãe Fora da Caixa" conta a história de uma mulher bem-sucedida e focada no trabalho, mas a sua vida muda completamente com a chegada da sua primeira filha. 
Assista ao trailler: