Priscila Castello Branco e Fábio Porchat - Brazil News / Roberto Filho

Priscila Castello Branco e Fábio PorchatBrazil News / Roberto Filho

Publicado 26/11/2025 12:32

Rio - Um time de famosos prestigiou a pré-estreia do filme "Mãe Fora da Caixa", protagonizado por Miá Mello e Danton Mello, em um shopping da Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (25). O apresentador Fábio Porchat foi uma das celebridades que marcou presença no local. Ele estava acompanhado da namorada, Priscilla Castelo Branco.

Outras estrelas como Flavia Reis, Mallu Vale, Valentina Herszage, Yohama Eshima e Jeniffer Setti também assistiram ao filme em primeira mão.

Com humor e leveza, "Mãe Fora da Caixa" conta a história de uma mulher bem-sucedida e focada no trabalho, mas a sua vida muda completamente com a chegada da sua primeira filha.

Assista ao trailler: