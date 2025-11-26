Anahi fala em português ao descobrir que fã é brasileiro - Reprodução / X

Anahi fala em português ao descobrir que fã é brasileiroReprodução / X

Publicado 26/11/2025 11:36

Rio - Anahi, de 42 anos, surpreendeu a web na madrugada desta quarta-feira (26) ao falar em português após descobrir que o fã que a abordava em Nova York, nos Estados Unidos, era brasileiro. O momento, registrado em vídeo, repercutiu nas redes sociais pela interação espontânea e bem-humorada da atriz e cantora mexicana, conhecida por interpretar Mia Colucci na novela "Rebelde" (2004–2006).



Nas imagens, o admirador pergunta, em inglês: "Posso também tirar uma foto contigo?", e recebe de Anahi, após a assinatura de um autógrafo, a resposta: "Mas é claro". Em seguida, ao abraçá-lo, a artista questiona: "De onde você é?". O jovem, também em inglês, diz: "Brasil". A partir daí, a ex-integrante do grupo RBD brinca, em português: "E por que estamos falando em inglês???" antes de posar ao lado do rapaz para a foto.



A repercussão no X reuniu comentários com destaque para a troca de idioma e a receptividade da artista. "Simpatia genuína dela", escreveu um usuário. "O mais engraçado é ele falando em inglês se podia tentar um portunhol", comentou outro. Parte dos fãs destacou a emoção de acompanhar a cena: "Eu vi esse vídeo e meu coração acelerou como se eu estivesse lá do lado dela", publicou uma fã. Outra escreveu: "quando chegar minha vez, eu desmaio. Que sonho conhecê-la".



Referências à personagem também apareceram nas mensagens. "Imagina a honra de tirar foto com a menina mais popular do Elite Way School?", comentou uma internauta, citando o colégio fictício da trama. Houve ainda menções diretas ao gesto de mudar de idioma: "A diva largando imediatamente a língua dos ianques, amo", disse um usuário.

