Publicado 26/11/2025 11:06

Rio - Natália Sarraff, filha mais velha da cantora Joelma, se casou, nesta terça-feira (25), com o empresário Ricardo Lago, um dos primeiros dançarinos da Banda Calypso e atual empresário da artista. A cerimônia religiosa aconteceu ao ar livre no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco.

O noivo caminhou até o altar ao lado da sogra Joelma, e Natália entrou sozinha, cantando. O vestido dela tinha gola alta, ombreiras, mangas longas e bordados, além do véu.

Após a cerimônia, os noivos receberam os convidados em uma festa luxuosa, que contou com shows de Joelma e de outros artistas. Para curtir a celebração, a noiva trocou de vestido. Em um dos momentos, Ricardo relembrou os tempos de dançarino da Banda Calypso e dançou com a sogra e a noiva.

Peças que pareciam cristais e flores penduradas chamavam atenção a decoração.

