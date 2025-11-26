Rio - Natália Sarraff, filha mais velha da cantora Joelma, se casou, nesta terça-feira (25), com o empresário Ricardo Lago, um dos primeiros dançarinos da Banda Calypso e atual empresário da artista. A cerimônia religiosa aconteceu ao ar livre no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco.
O noivo caminhou até o altar ao lado da sogra Joelma, e Natália entrou sozinha, cantando. O vestido dela tinha gola alta, ombreiras, mangas longas e bordados, além do véu.
Após a cerimônia, os noivos receberam os convidados em uma festa luxuosa, que contou com shows de Joelma e de outros artistas. Para curtir a celebração, a noiva trocou de vestido. Em um dos momentos, Ricardo relembrou os tempos de dançarino da Banda Calypso e dançou com a sogra e a noiva.
Peças que pareciam cristais e flores penduradas chamavam atenção a decoração.
Ricardo e Natália casaram no civil no dia 23 de outubro e o noivo se declarou em uma publicação no Instagram: "E se existe um herói nessa história, é o amor. esse amor que venceu o tempo, o medo e a distância. E que agora, diante de tudo, pode dizer em voz alta: 'Ela é minha esposa. Minha mulher. Meu final feliz.'"