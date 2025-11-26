Shawn Mendes visita aldeia indígena em Jaraguá, em São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2025 07:46

Rio - Shawn Mendes esteve na aldeia Tekoa Yvy Porã, situada no bairro do Jaraguá, em São Paulo, nesta terça-feira (25). A passagem do músico canadense pelo território indígena foi documentada em imagens publicadas pela Mídia Guarani Mbya, que registrou o artista ao lado de moradores, araras e tocando violão.



As fotografias mostram o cantor em interação com habitantes locais e com aves nativas da região. Shawn tocou violão, acompanhou os cantos tradicionais apresentados pelo grupo e colaborou na filmagem e na captação de áudio da apresentação conduzida por integrantes da aldeia.



O líder indígena Richard Wera Mirim descreveu a visita em rede social e ressaltou o caráter educativo do encontro cultural: "Hoje, Shawn Mendes visitou nosso território após a COP30, onde pôde conhecer de perto a força dos nossos cantos tradicionais na Tekoa Yvy Porã, em São Paulo. Foi um momento de troca cultural e espiritual, no qual ele levou consigo uma verdadeira bagagem de conhecimento sobre nossos cantos sagrados, nossa língua Guarani e a sabedoria ancestral que protege nossos territórios", afirmou.



Shawn Mendes veio ao Brasil em novembro para o The Earthshot Prize, projeto idealizado pelo príncipe William e dedicado ao reconhecimento de ações de impacto climático. O artista fez apresentação na cerimônia de premiação, realizada no Earthshot Prize 2024, no Museu do Amanhã.



Após o evento, o cantor esteve em Salvador, onde se hospedou na residência da artista Ivete Sangalo. Em São Paulo, assistiu ao show de Dua Lipa e apareceu em registros que despertaram grande repercussão entre fãs, ao conversar com a atriz Bruna Marquezine.



No mesmo dia em que visitou a aldeia, Shawn foi visto na área comercial do Brás, e fotografado em passeio pelo bairro.