Shawn Mendes visita aldeia indígena em Jaraguá, em São PauloReprodução / Instagram
O líder indígena Richard Wera Mirim descreveu a visita em rede social e ressaltou o caráter educativo do encontro cultural: "Hoje, Shawn Mendes visitou nosso território após a COP30, onde pôde conhecer de perto a força dos nossos cantos tradicionais na Tekoa Yvy Porã, em São Paulo. Foi um momento de troca cultural e espiritual, no qual ele levou consigo uma verdadeira bagagem de conhecimento sobre nossos cantos sagrados, nossa língua Guarani e a sabedoria ancestral que protege nossos territórios", afirmou.
Shawn Mendes veio ao Brasil em novembro para o The Earthshot Prize, projeto idealizado pelo príncipe William e dedicado ao reconhecimento de ações de impacto climático. O artista fez apresentação na cerimônia de premiação, realizada no Earthshot Prize 2024, no Museu do Amanhã.
Após o evento, o cantor esteve em Salvador, onde se hospedou na residência da artista Ivete Sangalo. Em São Paulo, assistiu ao show de Dua Lipa e apareceu em registros que despertaram grande repercussão entre fãs, ao conversar com a atriz Bruna Marquezine.
No mesmo dia em que visitou a aldeia, Shawn foi visto na área comercial do Brás, e fotografado em passeio pelo bairro.
PERDEU TUDO!! Shawn Mendes é visto andando pelas ruas do BRÁS, em São Paulo. pic.twitter.com/11MvwAfdxk— acervo shawn mendes (@acervoshwn) November 25, 2025
