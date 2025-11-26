César Menotti & Fabiano anunciam doação vitalícia do cachê de Barretos ao Hospital de Amor - reprodução Instagram

Publicado 26/11/2025 21:36

Rio - César Menotti & Fabiano confirmaram que vão doar, de forma vitalícia, todo o cachê recebido pelos shows realizados na Festa do Peão de Barretos ao Hospital de Amor. O anúncio ocorreu nesta quarta (26) durante a inauguração do Pavilhão César Menotti & Fabiano, novo espaço do complexo que leva o nome da dupla.

Durante a cerimônia, César Menotti explicou o motivo da decisão. "O Hospital de Amor representa esperança para milhares de famílias. Fazer parte dessa história e poder ajudar de forma permanente é uma honra para nós", afirmou.



Fabiano destacou a relação construída ao longo dos anos com o público de Barretos. "Barretos sempre nos acolheu com muito. Esse gesto é um agradecimento e um compromisso com a vida."

A dupla classificou a iniciativa como uma forma de retribuir o carinho recebido na cidade e de apoiar a manutenção do trabalho realizado pelo hospital. Representantes do Hospital de Amor, membros da organização da Festa do Peão e fãs acompanharam a oficialização da doação.