Publicado 26/11/2025 19:15 | Atualizado 26/11/2025 19:59

Rio - Márcia Sensitiva comentou, nesta quarta-feira (26), no programa "Melhor da Tarde", da Band, que acredita que Neymar enfrenta uma amarração espiritual. Segundo ela, essa seria a razão para episódios frequentes de quedas e fraturas, incluindo a lesão recente no joelho. "O Neymar é magiadíssimo. Espíritos das trevas que são pagos para isso, uma mulher fez uma amarração pra ele", afirmou.

A sensitiva reforçou que, em sua visão, o jogador sofre influência espiritual feita por alguma mulher. "É uma amarração. Uma mulher que faz uma amarração para um homem, uma magia. Ou alguém que fala: 'vamos ver se esse cara vai jogar, a gente vai arrebentar ele'. Existem espíritos das trevas que são pagos para fazer isso", disse. Ela também orientou que Neymar procure ajuda religiosa: "É que ele é evangélico, faça uma campanha, faça alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, um exorcismo de São Bento nesse menino porque não vai”.Após a sugestão do exorcismo, o apresentador questionou o motivo. Márcia respondeu: "São Bento é um grande exorcista. Ele pode ir numa igreja fazer, eu sei fazer. 'Ah, mas imagina, ele tá quebrando por acaso'. Gente, o Neymar não. Sou vidrada no Neymar, do jeito que eu rezo para você, eu rezo para o Neymar. Do jeito que eu te quero bem, eu quero bem a ele. Certeza que esse menino está amarradão e as coisas não andam. Ele está no meio do campo e quebra. É pra ele não ir, não vai para a Seleção, não vai para isso, não vai para aquilo. Tenha santa paciência, tem que fazer uma limpeza nesse rapaz”.Márcia encerrou dizendo que o que acontece com Neymar não tem relação com inveja. "Olho gordo não quebra perna, não quebra braço, não quebra ossos. Olho gordo você perde só dinheiro. Dinheiro não é problema porque o pai cuida, não tá na mão dele. Se tivesse, vai embora”.