MC Carol relata gastos com plásticasreprodução Instagram

Publicado 26/11/2025 18:14

Rio - MC Carol falou com seguidores sobre sua trajetória financeira e pessoal após gastar cerca de R$ 100 mil em cirurgias plásticas. A cantora lembrou que passou por uma bariátrica, perdeu cerca de 70 quilos e só decidiu mudar o corpo depois de organizar sua vida econômica.

Ela contou que cresceu ouvindo conselhos do bisavô. “Graças a Deus, meu bisavô me criou para ser um homem! Ele queria que eu fosse policial. Ele não permitia que eu chegasse em casa chorando, eu tinha que me defender sozinha na rua! Ele sempre falava comigo sobre eu ter minha casa, meu dinheiro, meu trabalho”, afirmou.No desabafo, MC Carol questionou prioridades e comportamentos dentro de comunidades. “Então, eu cresci com alguns planos! E o último deles seria casar e ser mãe! O que é a primeira coisa que um homem, principalmente de favela, pensa em fazer quando ganha dinheiro?”, perguntou.Ela mesma respondeu a questão ao comparar escolhas de homens e mulheres. “O homem é criado e motivado a ser alguém, a ter dinheiro, a ser o 'provedor'! Se cair 20 mil na conta de um cara de favela, ele vai pensar em comprar uma moto, dar entrada num carro, vai começar a rodar no Uber ou mototáxi, ele vai aumentar o dinheiro dele para dar entrada numa casa!”, explicou.A cantora refletiu sobre como mulheres recebem estímulos diferentes. “Ou herda do pai, ou do marido falecido! Verdade seja dita: somos criadas para se preocupar e investir na nossa aparência! Para ter um bom marido, um bom casamento! Na verdade, ser gostosa nunca foi garantia de nada!!! Homens estão pouco se lixando para aparência! Enquanto nós mulheres gastando rios de dinheiro com peito, lipo, unha, cabelo, cílios, vestidos, bolsa, sapato, etc. Precisamos mudar nossa mentalidade, mulherada!”, disse.Ela completou com um alerta sobre autonomia. “No fim, se você não tiver seu dinheiro, seu trabalho e sua independência, sendo bonita ou não, você vai passar fome se depender de homem”, afirmou.Prevendo críticas, MC Carol comentou os gastos com estética. “‘Ahhh, mas, Carol, você gastou dinheiro com cirurgias.’ Eu devo ter gastado na minha abdominoplastia, mastopexia, silicone e lipo no braço, uns 100 mil reais! Mas antes disso, eu comprei uma casa na favela e uma casa na roça para mim!”, destacou.Em seguida, listou outras conquistas que antecederam os procedimentos. “Tirei minha habilitação, comprei um carro e uma moto, comprei mais uma casa e um terreno! Vendi as duas casas, comprei uma casa para minha bisavó que me criou. Troquei de carro. E há um ano comprei uma mansão com tudo que eu sempre sonhei! Depois de ter minha casa própria é que eu fui fazer bariátrica, abdominoplastia e etc.”, concluiu.