Fernanda se diverte ao alimentar José Leonardo, filho caçula de VirginiaReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 17:07

Rio - Virginia, 26 anos, compartilhou nesta quarta-feira (26) um vídeo em que Fernanda Cristina, mãe de seu namorado, Vini Jr., aparece alimentando seu filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe.

Nas imagens, Fernanda se diverte enquanto pergunta ao pequeno se ele está com fome. Sorridente, José aponta para a comida, demonstrando que queria provar o que estava no prato da sogra da influenciadora. “Ele acabou de chupar um picolé, tá? Veio para o colo da Mamma só para comer. Fome, né?”, brincou Virginia na gravação.

A empresária está hospedada na casa do namorado, no Rio de Janeiro, desde o último domingo (23), quando chegou à cidade para participar do ensaio de rua da Grande Rio, escola da qual é Rainha de Bateria.