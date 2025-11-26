Rodrigo Hilbert revela por que se afastou dos amigos e debate masculinidade - Reprodução Youtube

Publicado 26/11/2025 15:34

Rio - Durante o "TeraPira", podcast comandado por Fernanda Lima ao lado de Camila Faus e Fê Guerreiro, Rodrigo Hilbert explicou por que se distanciou dos amigos homens. Ele contou que se afastou de pessoas próximas por não concordar com comportamentos machistas.

"É tanta coisa que teria que mudar. Olha, na verdade, eu me afastei muito dos homens. Eu quase não tenho amigos, porque eu acho que as atitudes desses meus amigos já não condizem mais com a pessoa que eu virei. E, enfim, é difícil você encontrar pessoas que pensem como você nessa altura do campeonato", disse.



O ator citou experiências na própria família: "Mas o que eu mudaria numa pessoa? O que eu mudaria no meu avô? Nada! Ele foi a pessoa mais amorosa do mundo, mas ele era um p*ta cara machista, porque ele estava inserido em uma sociedade machista". Ele ainda destacou: "Acho que a mudança não é 'ah, o que eu mudaria em um ser humano'. Eu acho que é uma coisa muito interna da pessoa sentir".



Mudanças pessoais e reflexão sobre agressividade masculina



Questionado sobre sua principal mudança, Hilbert respondeu: "É difícil. Eu acho que muitas coisas me incomodavam, eu sentia, mas não via. E hoje eu sinto, vejo e evito muito".



Ele reforçou a necessidade de diálogo: "Eu acho que a agressividade deixa com que os homens fiquem muito vulneráveis. Parece que eles se sentem com mais poder de serem agressivos, que eles podem ser mais agressivos por serem homens, que eles podem gritar. Eu acho que essa coisa da masculinidade... eu pediria que os homens fossem menos agressivos. E conversar sempre, escutar mais", afirmou, destacando que a terapia colaborou nesse processo.



Fernanda elogiou o marido e completou: "O Rodrigo tá longe de ser aquele cara que grita com mulher, que machuca alguém. Mesmo com os meninos, ele é totalmente o oposto do que seria um homem machista. Ele incentiva a sensibilidade, o choro, o carinho, o abraço, as manualidades, a cozinha".



"Ia estar preso": Hilbert brinca sobre vida sem Fernanda



Em tom descontraído, o ator comentou como seria sua vida sem a apresentadora: "Eu não sei o que seria. Eu ia estar preso", disse, rindo. Fernanda continuou: "E se não fosse tu na minha vida?". Rodrigo respondeu: "Você ia estar casada com um coxinha, playboy, andando de mocassim". A apresentadora retrucou: "Mentira, não tem nada a ver comigo".