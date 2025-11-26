Créo Kalleb falou sobre momento que causou expulso do reality - Reprodução de vídeo

Créo Kalleb falou sobre momento que causou expulso do reality Reprodução de vídeo

Publicado 26/11/2025 22:12

fotogaleria

"Nunca esperava que uma pessoa poderia usar isso. No momento que não tinha nem uma semana, pra me atacar de uma forma cruel. Ele poderia falar que era um jogo, um tinha que votar no outro, está afunilando, estamos no Top 10 basicamente. Mas quando eu vi aquilo...", declarou.

Na última semana, Créo foi avisado pela produção do reality rural sobre uma emergência médica relacionada à sua mãe. O artista contou a notícia para os outros participantes, mas garantiu que optou por continuar na competição.