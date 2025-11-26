Creo Kellab - Reprodução de vídeo / Record

Publicado 26/11/2025 07:39

Rio - Fogo no feno! Creo Kellab foi expulso de "A Fazenda 17", da Record, nesta terça-feira (25), depois de dar um soco em Fabiano Moraes. O anúncio foi feito pela apresentadora Adriane Galisteu. A agressão aconteceu durante uma discussão dos dois no intervalo da formação da roça.

Na volta para o ao vivo, Galisteu mostrou ao público a briga e informou que as imagens estavam sendo analisadas. "Eu não sei se vocês acompanharam... Vocês estão vendo que o Fabiano está arrasado, teve uma briga muito feia entre ele e o Creo. Aconteceu uma coisa que pode ser que tenha consequências. Vocês viram? Pois é, aconteceu", afirmou.

"As consequências claro que a direção vai avisar, isso tudo vai acontecer agora. A gente vai continuar trabalhando durante a madrugada. Foi um empurrão com um pouco mais de raiva, talvez? Não sei se chegou a ser um soco, mas fiquem atentos", completou.

Expulsão? Veja a briga que rolou entre Creo e Fabiano durante o intervalo! #FormaçãoDaRoça pic.twitter.com/I098HK9GEI — A Fazenda (@afazendarecord) November 26, 2025

Momentos depois, a apresentadora comunicou a expulsão do participante, por colocar em risco a integridade física de outro peão. "O Creo deu um soco no Fabiano. Foi analisado pela produção. Tem uma regra, o público de casa viu, o programa estava ao vivo, tinha que entregar o programa, por isso que tô aqui falando com vocês... Por isso, Créo, por favor, dirija-se ao closet, você está expulso do programa".

Creo lamentou: "Esse cara usou o golpe mais baixo do programa". Ao se despedir dos outros jogadores, o ator assumiu: "Está tranquilo. Eu vou ver minha mãe. Foi covarde [o que eu fiz], eu sou homem... Eu fui covarde".

Antes de deixar o reality, Creo pediu a ajuda financeira de Toninho Tornado, já que a mãe dele está internada depois de passar por uma cirurgia recentemente. "Se caso eu precisar de R$ 50 mil por causa da minha mãe, você me empresta? Depois eu te dou", perguntou ele. "Fala comigo lá [na rede social]", respondeu o humorista.