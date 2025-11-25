Rogério (Eduardo Moscovis) - TV Globo / Gabriel Vaguel

Rogério (Eduardo Moscovis)TV Globo / Gabriel Vaguel

Publicado 25/11/2025 12:52 | Atualizado 25/11/2025 13:03

Rio - Nesta segunda-feira (24), foi ao ar, na novela "Três Graças", da TV Globo, o capítulo em que a tentativa de assassinato de Claudia (Lorrana Moussinho) não é bem-sucedida, mas se transforma em um mistério. Nos próximos capítulos, previstos para começar na próxima terça-feira (2), não só o enigma sobre a morte de Claudia será esclarecido, como também o de Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera).

fotogaleria

A morte de Rogério foi articulada por Ferette (Murilo Benício) e Arminda, porém não deu certo, já que o empresário retornará à trama, confirmando a suspeita de Josefa (Arlete Salles), mãe da personagem de Grazi.



Também será revelado ao público que ele mantinha uma espiã dentro da mansão havia dois anos, Claudia, a cuidadora do turno da noite de Josefa.



Para aumentar ainda mais as suspeitas, Zenilda (Andréia Horta) vê Rogério na rua e acaba sendo empurrada por Arminda, sua melhor amiga, na frente de um ônibus. O motorista consegue frear a tempo, e Zenilda acusa a amiga de tê-la empurrado.