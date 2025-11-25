Ana Lúcia Torre chora e admite que enfrenta problemas de memória - Reprodução / TV Globo

Ana Lúcia Torre chora e admite que enfrenta problemas de memória Reprodução / TV Globo

Publicado 25/11/2025 12:55

Rio - Ana Lucia Torre, de 80 anos, compartilhou reflexões sinceras sobre envelhecimento, carreira e limitações que surgem com o tempo. Durante participação no "Encontro", da TV Globo, desta terça-feira (25), a atriz admitiu que enfrenta dificuldades para decorar textos, algo que antes fluía com naturalidade, mas destacou que a maturidade lhe trouxe uma forma mais leve de encarar o trabalho.



Questionada pela apresentadora Patrícia Poeta sobre seis décadas dedicadas à atuação, ela descreveu o ofício como fonte permanente de alegria. "Tenho o enorme prazer de fazer aquilo que eu faço. Acho que isso traz felicidade para as pessoas", afirmou. Na conversa, recordou o conselho que sempre repetiu ao filho: "Não importa o trabalho que você tenha, nem a profissão que escolha... Eu dizia ao meu filho, quando ele era pequeno, para ele fazer o que ele gosta. Temos que encontrar felicidade naquilo que a gente faz, porque trabalhamos muito."



Com dezenas de personagens marcados na memória do público, Ana Lucia comentou que a experiência acumulada a tornou mais calma diante dos desafios. "Sinto que tenho mais tranquilidade para fazer meu trabalho. Não que eu chegue e faça com os pés nas costas, mas faço com muita vontade e empenho." Em seguida, reconheceu que já não conta com a mesma agilidade cognitiva de outras épocas. "Apesar da disposição, às vezes a memória não é tão maravilhosa. É uma tranquilidade que a maturidade me deu, tanto no trabalho quanto na vida."



Sem esconder fragilidades, ela revelou ter criado com sua equipe uma estratégia para situações inesperadas no palco. "Se por acaso eu esqueço alguma coisa e me atrapalho, eu olho para ele [pianista] e pergunto. É um combinado nosso e da plateia, porque digo que isso pode ocorrer", explicou.



A atriz também comentou sua escolha por manter distância das redes sociais. Ana Lucia contou ainda que um problema de saúde recente alterou sua perspectiva. "Não tenho rede social aberta, nunca quis expor família. Trabalho, tudo bem. Mas eu tive um problema de saúde, e quando saí daquele problema, saí com tanta energia", relatou.



Essa renovação, segundo ela, reacendeu o desejo de revisitar sua própria história, algo que sempre evitou ao longo da carreira. "Já teve muita gente que quis fazer minha biografia, mas eu nunca deixei", concluiu.