Rio - Ana Castela e Zé Felipe chegaram a Balneário Camboriú nesta terça-feira (25) para a gravação do AgroPlay Verão in BC, marcada para esta quarta-feira (26), às 22h. O casal desembarcou na cidade litorânea e seguiu até uma das praias de Santa Catarina, onde registrou o momento nos Stories do Instagram.
O vídeo mostra os dois descendo do carro acompanhados por seguranças. Assim que pisam na areia, encontram uma multidão reunida para vê-los de perto. Ana reage de forma imediata: tira o chinelo e corre em direção aos fãs, enquanto sua equipe tenta alcançá-la.

A cantora chega até a grade, abraça admiradores, posa para fotos e atende crianças que aguardam por um momento com ela. Após o encontro, Ana publica o vídeo e escreve: "Cheguei correndo pra vocês".