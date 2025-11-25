Ana Castela Reprodução/Instagram
O vídeo mostra os dois descendo do carro acompanhados por seguranças. Assim que pisam na areia, encontram uma multidão reunida para vê-los de perto. Ana reage de forma imediata: tira o chinelo e corre em direção aos fãs, enquanto sua equipe tenta alcançá-la.
A cantora chega até a grade, abraça admiradores, posa para fotos e atende crianças que aguardam por um momento com ela. Após o encontro, Ana publica o vídeo e escreve: "Cheguei correndo pra vocês".
