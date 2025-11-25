Ana Castela - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2025 19:26

Rio - Ana Castela e Zé Felipe chegaram a Balneário Camboriú nesta terça-feira (25) para a gravação do AgroPlay Verão in BC, marcada para esta quarta-feira (26), às 22h. O casal desembarcou na cidade litorânea e seguiu até uma das praias de Santa Catarina, onde registrou o momento nos Stories do Instagram.