Rio - Dois meses após o nascimento de Bento, Carol Peixinho apareceu de biquíni em uma foto publicada nesta quarta-feira (26). A influenciadora está em São Paulo e aproveitou as altas temperaturas para curtir o clima quente. “SP decidiu ser verão hoje... eu apoio e coloquei meu biquíni”, declarou.
fotogaleria
A criadora de conteúdo vive uma fase dedicada à maternidade desde o parto de Bento, filho dela com Thiaguinho, no dia 19 de setembro. Após o nascimento, Carol descreveu o momento com a frase: “Trazendo comigo muito amor, luz e alegria”.
